شاهد: احتفالات واسعة لأنصار أردوغان والمعارضة تتعهد بالفوز

شهدت العديد من المناطق في إسطنبول، احتفالات كبيرة في الشوارع وأمام مقر حزب العدالة والتنمية في المدينة. وجابت السيارات والشاحنات الشوارع وهي تطلق أبواقها احتفالاً بالفوز، فيما حمل أنصار التحالف المتقدم بصورة كبيرة في الانتخابات، الأعلام التركية ورايات الأحزاب المشاركة ضمن التحالف.

كما ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة لأنصاره تحدث فيها عن تقدمه الملموس في النتائج، وقال إنه سيحترم قرار الشعب إذا تبين أن انتخابات الرئاسة تتجه صوب جولة إعادة.

ومن جهته تعهد المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بالفوز بالانتخابات في الجولة الثانية، في كلمة حماسية ألقاها أمام مؤيديه في مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة.