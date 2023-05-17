شاهد: الفيضانات في إيطاليا تقتل 5 أشخاص وتجبر الآلاف على ترك منازلهم

حثّت السلطات الإيطالية المواطنين إلى الانتقال للطوابق العليا في المباني، لتجنب فيضانات الأنهار التي سببتها الأمطار الغزيرة في البلاد.

وأدت الفيضانات في الأيام الماضية في إيطاليا إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإجلاء 5000 آخرين.

وفي بلدة فاينسا، نفذ رجال الإطفاء عمليات إنقاذ للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات.

وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إن الحكومة تراقب الوضع ومستعدة للتدخل بالمساعدة اللازمة.

وقالت شرطة فورلي تشيسينا في منطقة إيميليا رومانيا إن "عدد الضحايا المؤكد بلغ خمسة قتلى".

وصرح مسؤول في شرطة المنطقة "في المجموع لدينا ثلاثة ضحايا في فورلي وواحد في تشيسينا وواحد في تشيسيناتيكو قد يكون رجلا ألمانيا فقد أثره قبل أيام في ريميني".