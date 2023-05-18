شاهد: سكان ميانمار يبحثون عن المياه والأمم المتحدة تفاوض للوصول إلى المناطق المتضررة

اصطف سكان عاصمة ميانمار راخين التي ضربها الإعصار في طوابير، من أجل الحصول على مياه الشرب والأرز، في وقت كانت الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع المجلس العسكري المعزول دوليا، من أجل الوصول إلى المناطق المتضررة. وكان إعصار موكا ضرب ميانمار وبنغلادش يوم الأحد، وقد رافقته أمطار غزيرة ورياح عاتية قدرت سرعتها بنحو 195 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى انهيار مبان، وحول الشوارع إلى أنهار من المياه الجارفة.

اصطف سكان عاصمة ميانمار راخين التي ضربها الإعصار في طوابير، من أجل الحصول على مياه الشرب والأرز، في وقت كانت الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع المجلس العسكري المعزول دوليا، من أجل الوصول إلى المناطق المتضررة. وكان إعصار موكا ضرب ميانمار وبنغلادش يوم الأحد، وقد رافقته أمطار غزيرة ورياح عاتية قدرت سرعتها بنحو 195 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى انهيار مبان، وحول الشوارع إلى أنهار من المياه الجارفة.