شاهد: عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في "مسيرة الأعلام" بالقدس في يوم احتلالها

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين الخميس في القدس في "مسيرة الأعلام"، التي تنظم كل سنة لإحياء ذكرى احتلال الدولة العبرية في العام 1967 للشطر الشرقي من المدينة. وأغلق الفلسطينيون في القدس الشرقية محالهم التجارية ومُنعوا من الدخول إلى منطقة باب العامود الحيوية لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين. كما خرجت مظاهرة خجولة من إسرائيليين عند أحد الشوارع بالقدس تدعو إلى فتح المدينة ووقف العنصرية فيها. وفي قطاع غزة، تجمّع آلاف الفلسطينيين عند الحدود وحمل معظمهم الأعلام الفلسطينية، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع، باتجاه كل من اقترب من السياج الحدودي.

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين الخميس في القدس في "مسيرة الأعلام"، التي تنظم كل سنة لإحياء ذكرى احتلال الدولة العبرية في العام 1967 للشطر الشرقي من المدينة. وأغلق الفلسطينيون في القدس الشرقية محالهم التجارية ومُنعوا من الدخول إلى منطقة باب العامود الحيوية لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين. كما خرجت مظاهرة خجولة من إسرائيليين عند أحد الشوارع بالقدس تدعو إلى فتح المدينة ووقف العنصرية فيها. وفي قطاع غزة، تجمّع آلاف الفلسطينيين عند الحدود وحمل معظمهم الأعلام الفلسطينية، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع، باتجاه كل من اقترب من السياج الحدودي.