شاهد: بركان بوبوكاتيبيتل يواصل قذف الغازات والرماد

أعلنت السلطات المكسيكية أنّ بركان بوبوكاتيبيتل الواقع على بُعد 70 كلم جنوب شرق العاصمة مكسيكو يواصل قذف الرماد والغازات.

وأشارت إلى أنّ مستوى التحذير من أخطاره لا يزال على حاله أي أقلّ بمرحلة واحدة من درجة الخطر القصوى.