طائرات مسيرة للجيش الكوري الجنوبي خلال مناورة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بوتشون كوريا الجنوبية
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شاهد: أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

بدأت أكبر مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الخميس باستخدام ذخيرة حية، استعدادًا لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية.

بدأت أكبر مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الخميس باستخدام ذخيرة حية، استعدادًا لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية.

وتأتي هذه المناورة احتفالًا بالذكرى 75 لتحالف جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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