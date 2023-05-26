شاهد: أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

بدأت أكبر مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الخميس باستخدام ذخيرة حية، استعدادًا لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية.

بدأت أكبر مناورة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الخميس باستخدام ذخيرة حية، استعدادًا لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية. وتأتي هذه المناورة احتفالًا بالذكرى 75 لتحالف جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.