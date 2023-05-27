شاهد: "قافلة الحرية" التي يقودها زعيم المعارضة السنغالية تنطلق إلى داكار

غادرت قافلة طويلة من السيارات بلدة زيغينكور التي يسكنها زعيم المعارضة السنغالي الشهير عثمان سونكو.

وانطلقت "قافلة الحرية" التي أعلن عنها المرشح الرئاسي إلى العاصمة داكار في رحلة طولها 500 كيلومتر، وسط شد الحبل بين المعارضة والسلطات.