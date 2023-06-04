شاهد: اعتقال 8 أشخاص في هونغ كونغ في ذكرى تيان أنمين

منذ ثلاثين عامًا، يتجمّع عشرات الآلاف في الرابع من حزيران/يونيو من كل عام في حديقة فكتوريا في هونغ كونغ للمشاركة في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع، إحياء لذكرى أكثر من ألف متظاهر سلمي قتلوا بالرصاص في اليوم نفسه من العام 1989 في ساحة تيان انمين في بكين، حين أرسل النظام الشيوعي الصيني جنودا ودبابات لقمع أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا من أجل الديمقراطية.

وفي ذكرى تظاهرات ساحة تيان انمين، وخروج المواطنين إلى الشارع، نشرت شرطة هونغ كونغ الأحد العشرات من عناصرها في المدينة.

وأقدم عناصر الشرطة على احتجاز زعيمة حزب معارض وناشطة بارزة مؤيدة للديمقراطية وسبعة غيرهما على الأقل.