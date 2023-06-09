سلسلة بشرية على شاطئ ساو كونرادو البرازيلي في ريو دي جانيرو للتوعية بضرورة حماية المحيطات، 8 حزيران 2023
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شاهد: "عناق" في اليوم العالمي للمحيطات بالبرازيل

"عناق"، فعالية دعت إليها منظمات بيئية، من أجل لفت الانتباه إلى التلوث الذي يمثل تحدياً عالمياً. تقول عالمة الأحياء ناتاليا باريتو: "العناق أداة ممتازة لزيادة الوعي". شارك المتطوعون في هذا "العناق" الجماعي بربط أيديهم على طول الشاطئ، قبل التقاط القمامة منه وتنظيفه من النفايات البلاستيكية والمنزلية.

"عناق"، فعالية دعت إليها منظمات بيئية، من أجل لفت الانتباه إلى التلوث الذي يمثل تحدياً عالمياً. تقول عالمة الأحياء ناتاليا باريتو: "العناق أداة ممتازة لزيادة الوعي". شارك المتطوعون في هذا "العناق" الجماعي بربط أيديهم على طول الشاطئ، قبل التقاط القمامة منه وتنظيفه من النفايات البلاستيكية والمنزلية.

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