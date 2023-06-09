شاهد: مدينة من الضباب والدخان .. حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك باللون البرتقالي

في مشهد مذهل ومروع في آن معا، اختفت مدينة نيويورك وسط دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات المستعرة في كندا المجاورة. ما دفع مدناً على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء وضرورة ارتداء كمّامات.

في مشهد مذهل ومروع في آن معا، اختفت مدينة نيويورك وسط دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات المستعرة في كندا المجاورة. ما دفع مدناً على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء وضرورة ارتداء كمّامات.