شاهد: تزويد طائرات مقاتلة بالوقود جوا في تمرين التحدي في القطب الشمالي

يتم تزويد الطائرات المقاتلة البلجيكية من طراز إف ـ 16 بالوقود أثناء الطيران من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية "ستراتوتانكر كي سي ـ 135" كجزء من تمرين "تمرين التحدي في القطب الشمالي" بمشاركة 13 دولة وحلف شمال الأطلسي وحوالي 150 طائرة تحالف.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يتم فيها إجراء هذا التمرين، فيما تمت العملية الأولى في عام 2013.