أحد عناصر الشرطة يتحقق من تداعيات انهيار جسر على الطريق السريع 95، في فيلادلفيا، الولايات المتحدة، الإثنين 12 يونيو 2023
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شاهد: انهيار أرضي في طريق سريع في فيلادلفيا بعد حريق بسيارة

تسبب حريق في انهيار جسر على طريق "آي-95" السريع، وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في ولاية فيلادلفيا الأميركية، وفق ما أفادت السلطات. وعزت التقارير سبب الحريق إلى شاحنة اشتعلت فيها النيران تحت الجسر.

تسبب حريق في انهيار جسر على طريق "آي-95" السريع، وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في ولاية فيلادلفيا الأميركية، وفق ما أفادت السلطات. وعزت التقارير سبب الحريق إلى شاحنة اشتعلت فيها النيران تحت الجسر.

عزت التقارير سبب الحريق إلى شاحنة اشتعلت فيها النيران تحت جسر على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في ولاية فيلادلفيا الأميركية. 

وقال الكابتن ديريك بومر من إدارة الإطفاء في فيلادلفيا، في مؤتمر صحفي: "وقع حريق كثيف في سيارة لا نعرف نوعها ولا عدد السيارات المتضررة"، مضيفا "سنبقى هنا لبعض الوقت لمراقبة الوضع".

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