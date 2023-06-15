شاهد: فن الغرافيتي في مرسيليا الفرنسية وسيلةٌ للتعبير عن نبذ العنف الذي تسببه تجارة المخدرات

قام فنانان كولومبيان برسم لوحة جدارية رائعة في أحد أحياء مدينة مرسيليا الفرنسية، التي تعدّ واحدة من أفقر مدن أوروبا. الرسامان مختصان في فن الغرافيتي، وقد قدما من مدينة ميديلين الكولومبية. وشعار المبادرة الفنية التي رسمتها بخاخات فناني الغرافيتي هو "يمكننا ترك العنف وراءنا".

بدعم من السفارة الكولومبية وبلدية مرسيليا، شارك الفنانان في تجربة فنية وإنسانية لمدة شهر مع سكان حي سان مورون بمرسيليا التي تشهد الكثير من أعمال العنف الطاحنة بين عصابات الإتجار وتهريب المخدرات. فمنذ بداية العام، قُتل 23 شخصًا في جرائم تقول الشرطة إنها ارتكبت في إطار عمليات تصفية حسابات.