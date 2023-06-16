شاهد: الصينيون يتوافدون بالآلاف على بكين لمشاهدة النجم الأرجنتيني ميسي

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً بعد 81 ثانية على انطلاق المباراة ليقود منتخب الأرجنتين إلى الفوز على أستراليا بنتيجة 2-0 في مواجهة ودية أقيمت في بكين العاصمة الصينية.

وحضر نحو 50 ألف شخص المباراة التي نظمت في "استاد العمّال" ولبس كثيرون بينهم قميص ميسي الحائز سبع مرات على الكرة الذهبية، ولوحوا بأعلام الأبيض والسماوي.

وجاء كثيرون من خارج العاصمة فقط لرؤية النجم الأرجنتيني.

ورغم أن الدوري الصيني متعثر نسبياً، ورغم ضعف المنتخب الوطني، يحب الصينيون عامةً كرة القدم. ويمتلك ميسي شعبية كبيرة في إمبراطورية الوسط كما يسميها الفرنسيون.