صورة من المظاهرة
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شاهد: المئات في مسيرة لإضفاء الشرعية على الماريخوانا في ساو باولو بالبرازيل

سار مئات البرازيليين في مظاهرة سلمية في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو للمطالبة بإضفاء الشرعية على الماريخوانا. وكثيرا ما يتظاهر البرازيليون من أجل تقنين استخدام الماريخوانا فى البلاد.

سار مئات البرازيليين في مظاهرة سلمية في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو للمطالبة بإضفاء الشرعية على الماريخوانا. وكثيرا ما يتظاهر البرازيليون من أجل تقنين استخدام الماريخوانا فى البلاد.

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