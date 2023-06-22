شاهد: عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

أكد رئيس بلدية قرية ترمسعيا الفلسطينية لافي أديب، أن 35 منزلا تضررت كما أحرقت نحو 50 مركبة وأُشعلت النيران في محاصيل وأراض زراعية. وقال لافي لفرانس برس: "نحن في ترمسعيا مستهدفون، يوما بعد يوم، من قبل البؤر الاستيطانية العدوانية التي أقيمت هنا". وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر" خلال هجمات المستوطنين. ويعيش في الضفة الغربية دون اعتبار القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

أكد رئيس بلدية قرية ترمسعيا الفلسطينية لافي أديب، أن 35 منزلا تضررت كما أحرقت نحو 50 مركبة وأُشعلت النيران في محاصيل وأراض زراعية. وقال لافي لفرانس برس: "نحن في ترمسعيا مستهدفون، يوما بعد يوم، من قبل البؤر الاستيطانية العدوانية التي أقيمت هنا". وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر" خلال هجمات المستوطنين. ويعيش في الضفة الغربية دون اعتبار القدس الشرقية، نحو 2,9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.