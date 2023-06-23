شاهد: 5 قتلى بسبب "انفجار مجهول" في العاصمة الأوكرانية كييف

وذكرت النيابة في بيان على تلغرام أن الانفجار الذي دمر بالكامل عددا من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلا "ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز". ويعمل عناصر الانقاذ على التأكد من عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت الركام، فيما فُتح تحقيق بشبهة "انتهاك الإجراءات السلامة"، وفق النيابة. وأُنقذ ثمانية أشخاص ونشرت أجهزة الطوارئ صورا للمبنى المدمر الذي تفحمت جدرانه بسبب الدخان.

وذكرت النيابة في بيان على تلغرام أن الانفجار الذي دمر بالكامل عددا من الشقق في طوابق مختلفة من المبنى الكائن في حي سكني بشرق كييف، وقع ليلا "ونجم على الأرجح عن تسرب للغاز". ويعمل عناصر الانقاذ على التأكد من عدم وجود مزيد من الأشخاص تحت الركام، فيما فُتح تحقيق بشبهة "انتهاك الإجراءات السلامة"، وفق النيابة. وأُنقذ ثمانية أشخاص ونشرت أجهزة الطوارئ صورا للمبنى المدمر الذي تفحمت جدرانه بسبب الدخان.