شاهد: أمطار غزيرة وعواصف تضرب غرب سويسرا

اجتاحت عاصفة رعدية غرب سويسرا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث حالة من الهلع حيث تمّ تسجيل عشرات الإتصالات بمصالح الحماية المدنية بسبب الحوادث. وأكدت السلطات السويسرية عدم وقوع إصابات بشرية، لكنها تحدثت عن تسجيل اضرار مادية خاصة في سانت بركس.

اجتاحت عاصفة رعدية غرب سويسرا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث حالة من الهلع حيث تمّ تسجيل عشرات الإتصالات بمصالح الحماية المدنية بسبب الحوادث. وأكدت السلطات السويسرية عدم وقوع إصابات بشرية، لكنها تحدثت عن تسجيل اضرار مادية خاصة في سانت بركس.