شاهد: اشتباكات بين قوات الأمن والمقترعين في انتخابات غواتيمالا

اندلعت اشتباكات بين السكان وقوات الأمن في مدينة سان خوسيه وسط غواتيمالا، يوم الأحد خلال الانتخابات.

وتأتي الاشتباكات بعد منع السكان المحليين افتتاح مركز اقتراع يوم الأحد، لأسباب تعود إلى نقل مقترعيين من مقاطعة أخرى وفقا لوكالة فرانس برس.