شاهد: أوكرانيا تكثف تدريب جنود المستقبل بالقرب من الحدود الروسية

يواصل جنود أوكرانيون التقدم حاملين بنادقهم المحشوة بالذخيرة الحية وسط الانفجارات، وتتقدم الجنود دبابتان على أمل استعادة المواقع الروسية التي سيطرت عليها روسيا.

تقوم وزارة الدفاع الأوكرانية بتدريب جنودها الجدد في ظروف واقعية للغاية شمال شرق أوكرانيا، قرب الحدود الروسية وهي منطقة كانت منذ ستة أشهر مسرحًا لتدريبات عسكرية تسارعت خلال الأسابيع الأخيرة. ووعد الاتحاد الأوروبي بتدريب 30 ألف جندي أوكراني. لكن كييف تكثف أيضًا تدريباتها تحسبا لهجوم مضاد خاصة وأنها تعلم أن الروس أفضل تنظيماً وأكثر دقة بكثير مما كانوا عليه في بداية الحرب.