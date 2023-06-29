شاهد: موسكو تؤكد قصفها مدينة كراماتورسك الأوكرانية

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما دمر هجوم الثلاثاء مطعم "ريا بيتزا" في كراماتورسك "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية". وأعلنت الوزارة في بيان أن قواتها ضربت "نقطة انتشار موقتة" لعناصر القيادة العليا للكتيبة الـ56 الأوكرانية. وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 61 شخصا.

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعدما دمر هجوم الثلاثاء مطعم "ريا بيتزا" في كراماتورسك "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية". وأعلنت الوزارة في بيان أن قواتها ضربت "نقطة انتشار موقتة" لعناصر القيادة العليا للكتيبة الـ56 الأوكرانية. وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 61 شخصا.