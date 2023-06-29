شاهد: أعمال شغب في عدة مدن فرنسية بعد مقتل شاب على يد عناصر الشرطة

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الخميس إلى اجتماع خلية أزمة وزارية إثر تجدد أعمال الشغب الليلية، على ما أعلنت الرئاسة.

وتنظم مسيرة بيضاء بعد الظهر في نانتير تكريمًا لذكرى الشاب نائل بمبادرة من والدته التي أعربت عن "غضبها".