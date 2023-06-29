شاهد: السودانيون يصلون لأجل السلام في بلادهم في أول أيام عيد الأضحى

نظّمت تجمّعات للسودانيين للصلاة خارج الخرطوم، بما في ذلك في منطقة الجزيرة التي لجأ إليها كثر من سكان العاصمة، حيث قال عبد الباقي "نصلي لكي يحمي الله بلدنا"، رافضا الدعوة التي وجّهها البرهان لحمل السلاح بعدما أطلقت صلاة الفجر الاحتفالات بعيد الأضحى. وفي فناء خال تجمّع رجال يرتدون اللباس الأبيض ونساء يرتدين ملابس زاهية الألون للصلاة والمعايدة، في متنفّس نادرا ما يحظون به علما بأن النزاع مستمر منذ أكثر من عشرة أسابيع، ويتخلّله إطلاق نار وغارات جوية وقصف مدفعي، ما سوى منازل مدنيين عدة أرضا. وفي الخرطوم ومنطقة دارفور في غرب البلاد حيث تتركز غالبية أعمال العنف، بدأت الجثث تتحلل بعدما تركت في الشوارع.

نظّمت تجمّعات للسودانيين للصلاة خارج الخرطوم، بما في ذلك في منطقة الجزيرة التي لجأ إليها كثر من سكان العاصمة، حيث قال عبد الباقي "نصلي لكي يحمي الله بلدنا"، رافضا الدعوة التي وجّهها البرهان لحمل السلاح بعدما أطلقت صلاة الفجر الاحتفالات بعيد الأضحى. وفي فناء خال تجمّع رجال يرتدون اللباس الأبيض ونساء يرتدين ملابس زاهية الألون للصلاة والمعايدة، في متنفّس نادرا ما يحظون به علما بأن النزاع مستمر منذ أكثر من عشرة أسابيع، ويتخلّله إطلاق نار وغارات جوية وقصف مدفعي، ما سوى منازل مدنيين عدة أرضا. وفي الخرطوم ومنطقة دارفور في غرب البلاد حيث تتركز غالبية أعمال العنف، بدأت الجثث تتحلل بعدما تركت في الشوارع.