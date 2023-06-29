شاهد: المسلمون يقيمون صلاة عيد الأضحى في عدة دول آسيوية

أقام المسلمون في مناطق مختلفة من آسيا اليوم الخميس صلاة عيد الأضحى. وخرج الآلاف من المسلمين للصلاة في إقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ للصلاة، كما كان الحالي في العاصمة الهندية نيو دلهي ودكا عاصمة بنغلادش.

أقام المسلمون في مناطق مختلفة من آسيا اليوم الخميس صلاة عيد الأضحى. وخرج الآلاف من المسلمين للصلاة في إقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ للصلاة، كما كان الحالي في العاصمة الهندية نيو دلهي ودكا عاصمة بنغلادش.