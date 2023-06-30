جانب من الاحتجاجات التي في مدينة نانتير قرب باريس
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شاهد: نار غضب الضواحي الفرنسية على مقتل الفتى نائل تنصب على المحلات والإدارات العامة ووسائل النقل

هزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب واشتباكات متفرقة، مدنا كثيرة ومناطق في ضواحي باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

هزت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب واشتباكات متفرقة، مدنا كثيرة ومناطق في ضواحي باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف الثلاثاء في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

وأوقف 667 شخصًا في أعمال الشغب الليل الماضي بينما تم نشر عدد كبير من القوى الأمنية، بحسب وزارة الداخلية.

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