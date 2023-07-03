شاهد: مئات المهاجرين غير النظاميين الجدد يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا

252 شخصا تم إنقاذهم من الغرق ليلا في البحر الأبيض المتوسط، ونقلوا إلى ملاجئ مؤقتة في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية المزدحمة أصلا بمهاجرين وصلوا إليها في السابق، ويبلغ عدد المهاجرين فيها 3279، وهو ما يمثل ثمانية أضعاف العدد المسموح به في أماكن الاستقبال على الجزيرة.

252 شخصا تم إنقاذهم من الغرق ليلا في البحر الأبيض المتوسط، ونقلوا إلى ملاجئ مؤقتة في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية المزدحمة أصلا بمهاجرين وصلوا إليها في السابق، ويبلغ عدد المهاجرين فيها 3279، وهو ما يمثل ثمانية أضعاف العدد المسموح به في أماكن الاستقبال على الجزيرة.