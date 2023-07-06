شاهد: نشطاء يطالبون بحظر مصارعة الثيران قبيل مهرجان سان فيرمين في إسبانيا

قبل أيام من انطلاق مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران الذي يقام في كل عام في إسبانيا، خرج عشرات النشطاءالمدافعين عن حقوق الحيوان من جمعيتي "بيتا" (PETA) و "أنيمال ناتوراليس"(AnimaNaturalis) إلى الشارع. وتجمعوا أمام قاعة مدينة بامبلونا وهم يضعون على رؤوسهم قرون الثيران ويرتدون مناديل وقطع قماشية حمراء ويرفعون لافتات تحمل عبارات مطالبة بحظر مصارعة الثيران. وحمل النشطاء لافتات بلغات مختلفة كتب عليها "بامبلونا: عنف وموت للثيران".

قبل أيام من انطلاق مهرجان سان فيرمين السنوي للركض مع الثيران الذي يقام في كل عام في إسبانيا، خرج عشرات النشطاءالمدافعين عن حقوق الحيوان من جمعيتي "بيتا" (PETA) و "أنيمال ناتوراليس"(AnimaNaturalis) إلى الشارع. وتجمعوا أمام قاعة مدينة بامبلونا وهم يضعون على رؤوسهم قرون الثيران ويرتدون مناديل وقطع قماشية حمراء ويرفعون لافتات تحمل عبارات مطالبة بحظر مصارعة الثيران. وحمل النشطاء لافتات بلغات مختلفة كتب عليها "بامبلونا: عنف وموت للثيران".