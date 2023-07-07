شاهد: أنصار الدالاي لاما يحتفلون بعيد ميلاد الزعيم الروحي للتبت في عامه ال88

تجمع المئات من أنصار الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما في مقر إقامته بالهند على سفح إحدى التلال في دارامسالا للاحتفال بعيد مولده الـ88.

وعزف الفنانون ألحان الترحيب التقليدية في فناء معبد تسوغلاخانغ الذي بعد أن زُين بالأعلام والصور تحكي قصص التبت وتاريخ البوذية.

وقد جعل الدالاي لاما من بلدة دارمسالا مقرا له منذ فراره من التبت بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني في العام 1959.

وتعتبر الهند التبت جزءًا من الصين على الرغم من أنها تستضيف المنفيين التبتيين.

ينفي الدالاي لاما ما يشاع عنه على أن انفصالي ويؤكد دعوته إلى استقلال ذاتي واسع وحماية الثقافة البوذية المحلية في التبت.