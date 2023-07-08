هي المرة الأولى في تاريخ مهرجان الأغاني والرقص في لاتفيا، التي يؤدى فيها الكورال أغنية أجنبية، ليست باللغة اللاتفية. إذ صدحت حناجر أكثر من 14 ألف مغنّ، بالنشيد الوطني الأوكراني، وفي انسجام تام، انضمت إليهم أكاديمية لفيف الوطنية الأوكرانية للموسيقى. وهي مبادرة لإظهار روح التآخي والدعم لأوكرانيا في حربها الدامية مع ورسيا.

هي المرة الأولى في تاريخ مهرجان الأغاني والرقص في لاتفيا، التي يؤدى فيها الكورال أغنية أجنبية، ليست باللغة اللاتفية. إذ صدحت حناجر أكثر من 14 ألف مغنّ، بالنشيد الوطني الأوكراني، وفي انسجام تام، انضمت إليهم أكاديمية لفيف الوطنية الأوكرانية للموسيقى. وهي مبادرة لإظهار روح التآخي والدعم لأوكرانيا في حربها الدامية مع ورسيا.