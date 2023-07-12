شاهد: متظاهرون يغلقون مطار بن غوروين قرب تل أبيب ومواجهات مع الشرطة

كما خرجت مظاهرات واسعة النطاق في معظم أرجاء إسرائيل، فيما أطلق عليه "يوم الشلل الوطني" الذي يصفه المنظمون بأنه غير مسبوق حتى الآن، وذلك احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على قانون القضاء يرى المحتجون أنه يقوض من صلاحيات المحكمة العليا. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات من الشرطة انتشرت في المطار، وحاولت نقل المتظاهرين من قاعة السفر الرئيسية إلى قاعة فرعية، ولكن دون جدوى. كما أغلق المحتجون العديد من الطرق والمحاور الرئيسية أمام حركة السير.

كما خرجت مظاهرات واسعة النطاق في معظم أرجاء إسرائيل، فيما أطلق عليه "يوم الشلل الوطني" الذي يصفه المنظمون بأنه غير مسبوق حتى الآن، وذلك احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على قانون القضاء يرى المحتجون أنه يقوض من صلاحيات المحكمة العليا. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات من الشرطة انتشرت في المطار، وحاولت نقل المتظاهرين من قاعة السفر الرئيسية إلى قاعة فرعية، ولكن دون جدوى. كما أغلق المحتجون العديد من الطرق والمحاور الرئيسية أمام حركة السير.