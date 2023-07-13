شاهد: آثار الدمار بعد استهداف طائرات مسيّرة روسية العاصمة الأوكرانية كييف

وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".
وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الايرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.
وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".
وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".
وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الايرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.