شاهد: آثار الدمار بعد استهداف طائرات مسيّرة روسية العاصمة الأوكرانية كييف

وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".

وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الايرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.