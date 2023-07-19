شاهد: الأمطار توصل مياه نهر يامونا إلى أسوار تاج محل وعاصفة تقتلع سطح كنيسة في النمسا

وصل ارتفاع منسوب مياه نهر يامونا في الهند إلى أسوار تاج محل لأول مرة منذ 45 عامًا مع استمرار هطول الأمطار الموسمية في شمال الهند، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في المنطقة

يقع الضريح الأثري الذي يعود إلى القرن السابع عشر على الضفاف الجنوبية لنهر يامونا، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر 150 مترًا يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ عام 1978.

وفي النمسا، تستمر عمليات التنظيف بمدينة كارينثيا بعد عاصفة شديدة اقتلعت سطح الكنيسة بالإضافة إلى أسطح بعض المنازل. ولم تسبب العاصفة خسائر بالأرواح.