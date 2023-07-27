ارتدى إيرانيون أزياء خاصة بالمحاربين، في حين لبس الأطفال أزياء الكائنات الخارقة للطبيعة قبيل المشاركة في موكب "القافلة"، الذي جاب شوارع مدينة نوش آباد بوسط إيران، وذلك قبل يوم عاشوراء التي تصادف العاشر من شهر محرم الهجري.

ارتدى إيرانيون أزياء خاصة بالمحاربين، في حين لبس الأطفال أزياء الكائنات الخارقة للطبيعة قبيل المشاركة في موكب "القافلة"، الذي جاب شوارع مدينة نوش آباد بوسط إيران، وذلك قبل يوم عاشوراء التي تصادف العاشر من شهر محرم الهجري.