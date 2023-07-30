شاهد: الجدات في الصف الأول للاحتجاج على تنظيم مؤتمر لحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا

تظاهر أكثر من ألف شخص تتقدمهم الجدات في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا للاحتجاج على تنظيم مؤتمر لحزب "البديل" اليميني المتطرف بالمدينة "الشيوعية" السابقة. وقال المتظاهرون إنهم "قلقون للغاية" من تقدم اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء حزب البديل على مدار عطلتي نهاية الأسبوع المقبلتين برنامج الحزب للتصويت في الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو-حزيران 2024 وتزامن ذلك مع اختيار عضو البرلمان الأوروبي الحالي ماكسيميليان كراه بنسبة 65.7 في المائة كرئيس لقائمة حزب "البديل" المتطرف في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.