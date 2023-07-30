يتوقع ان تبدأ عملية سحب سفينة الشحن المحترقة قبالة هولندا وعلى متنها آلاف السيارات بعد ان تراجعت شدة الحريق، حسبما ذكرت السلطات التي تحاول منذ أيام تفادي وقوع كارثة بيئية.

وقالت متحدثة باسم المعهد الوطني الهولندي لإدارة الموارد المائية لفرانس برس إن نقل السفينة الى موقع جديد موقت التي تحمل 500 سيارة كهربائية "سيستغرق 14 ساعة".

ويتعين نقلها مسافة 16 كلم شمال جزيرة سخيرمونيكوخ على بعد عشرات الكيلومترات من آخر موقع رسمي لها - 23 كيلومترا من سواحل جزيرة تيرشخيلينغ.

وقالت إيلزي روكفن "نتوقع أن تتم عملية سحب السفينة اليوم" لكنها "لم تبدأ بعد". وذلك رهن لتطور الدخان والاحوال الجوية والمد والجزر والتيارات البحرية.