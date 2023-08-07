مشاهد جديدة للقطار الباكستاني الذي كان يقل نحو 1000 راكب وانحرف عن سكته

أجرى محققون عمليات بحث الإثنين في حطام قطار خرج عن مساره قبل يوم متسبباً بمقتل 34 شخصاً على الأقل، في آخر حادث مميت في شبكة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة.

كان أكثر من ألف راكب على متن قطار "هزارة إكسبرس" عندما خرج عن مساره في منطقة ريفية من إقليم السند تقع على مقربة من نواب شاه، على بعد نحو 250 كلم بالقطار عن مدينة كراتشي الجنوبية.

وقعت الكارثة ظهراً قرب سرباري أثناء توجه القطار شمالاً في رحلة مدّتها 33 ساعة باتّجاه حويليان في ولاية خيبر بختونخوا.

وأكد الناطق باسم شركة سكك الحديد الباكستانية محمد أفضل كولاشي لفرانس برس بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 34 شخصاً.