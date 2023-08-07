وقال قائد أجهزة الاغاثة المكلفة العمليات خوسيه غيليرمي إن "المساحة المحترقة تقدر بسبعة آلاف هكتار، لكن شدة هذا الحريق تقدر بأكثر من عشرين الف هكتار".

وأضاف خلال إحاطة صحافية في بورنسا نوفا أن "أكثر من الف عنصر إطفاء يحاولون راهنا ضمان استقرار الحريق، علما أن شعاعه بلغ ستين كلم".

واوضح "أنها مساحة شاسعة مع عدد كبير من المساكن المعزولة والقرى"، لافتا الى أن الإطفائيين يركزون جهودهم على أربع نقاط ساخنة يمكن أن تتجدد منها ألسنة اللهب.

اندلع الحريق الجمعة في قرية كاستيلو برانكو والتهم حوالى ستة آلاف هكتار في الساعات ال24 الاولى، بحسب الحماية المدنية.

وبلغ الدخان والرماد الناتجان من الحريق السبت مزار فاطمة في وسط البلاد، بعدما احتشد فيه أكثر من مئتي الف شخص لاستقبال البابا فرنسيس الذي يزور البرتغال لمناسبة الأيام العالمية للشبيبة.