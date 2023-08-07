قتل 28 شخصا الأحد عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد، بينما أُعلنت حال الطوارئ في المستشفيات حيث نُقل عشرات المصابين.

تقع حوادث القطارات بشكل متكرر في منظومة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة حيث تمتد المسارات على مسافات يبلغ مجموعها حوالى 7500 كلم يستخدمها أكثر من 80 مليون راكب سنويا.

وقال وزير شبكة سكك الحديد خواجة سعد رفيق للصحافيين "إنه حادث كبير للغاية.. تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح".

وذكر رفيق بأن ألف شخص على الأقل كانوا على متن قطار "هزارة إكسبرس" عندما خرج عن مساره في جزء من السكة لم تسجّل فيه أي أعطال.

وقال "قد يعود الأمر إلى سببين: الأول أنه عطل ميكانيكي أو عطل مفتعل. قد تكون عملية تخريب. سنحقق في الأمر".

وقع الحادث قرب محطة صحارى للقطارات القريبة من مدينة نواب شاه في إقليم السند الجنوبي.

وقال المسؤول في قطاع سكك الحديد محسن سيال لـ"هام نيوز" "خرجت ثماني عربات عن السكة".