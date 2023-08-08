شاهد: رغم السيطرة على حريق هائل.. رياح قوية تضع قبرص في حالة تأهب

قالت وزيرة العدل آنا كوكيدس بروكوبيو إن الحريق على أطراف مدينة ليماسول الساحلية صار تحت السيطرة لكن الظروف قد تتغير.

وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي "كل قوات الحكومة القبرصية في حالة تأهب. رياح قوية متوقعة بعد الظهر". وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في ألاسا الجمعة، لكنه اشتعل من جديد الأحد متسبباً باحتراق 7.5 إلى 10 كيلومترات مربعة من الغطاء النباتي.

وفعَّلت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية للتكتل طلباً للمساعدة من دول المنطقة. وقالت السلطات إنها تتوقع أن تصلها طائرتان من اليونان بينما أرسل الأردن ثلاث طائرات هليكوبتر للتصدي لحريق الأحد.

وقال علماء من مجموعة الإسناد الجوي العالمي World Weather Attribution إن موجات الحر كان من شبه المستحيل أن تحدث لولا تغير المناخ الذي يسببه الإنسان. ويصنف العلماء منطقة البحر الأبيض المتوسط على أنها "بقعة ساخنة" لتغير المناخ.