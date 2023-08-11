شاهد: 36 قتيلا على الأقل وإجلاء الآلاف في هاواي جراء الحرائق

وقالت سلطات المقاطعة في بيان إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، تمّ العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلاً" والذي دمّر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، تمّ العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلاً" والذي دمّر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي.