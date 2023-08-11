شاهد: خفر السواحل التونسي ينقذ مهاجرين تقطعت بهم السبل

قبالة محافظة صفاقس التونسية التي تحولت إلى مركز للمهاجرين ينطلقون منها في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط سعياً إلى الوصول إلى أوروبا، يقوم خفر السواحل بعمليات من أجل اعتراض وإنقاذ مهاجرين تونسيين ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء مهدّدين بالغرق.

قبالة محافظة صفاقس التونسية التي تحولت إلى مركز للمهاجرين ينطلقون منها في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط سعياً إلى الوصول إلى أوروبا، يقوم خفر السواحل بعمليات من أجل اعتراض وإنقاذ مهاجرين تونسيين ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء مهدّدين بالغرق.