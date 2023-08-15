تعرّف على "تيهوبو".. حيث ستقام مسابقات ركوب الأمواج ضمن الألعاب الأولمبية 2024

بينما ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية العام القادم في العاصمة الفرنسية باريس، ستكون المسابقات في ركوب الأمواج ضمن الألعاب الأولمبية على بعد آلاف الكيلومترات من باريس. فجزيرة تاهيتي التابعة لجزر بولينزيا الفرنسية في جنوب غرب المحيط الهادئ هي التي ستحتضن مسابقات ما بات يعرف بالركمجة، وهي كلمة مركبة من كلمتين: ركوب و أمواج. ستقام المسابقات بالقرب من شاطئ تيهوبو في جزيرة تاهيتي، حيث يجد المرء إحدى أقوى وأفضل الأمواج لهذا النوع من الرياضة في العالم.

بينما ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية العام القادم في العاصمة الفرنسية باريس، ستكون المسابقات في ركوب الأمواج ضمن الألعاب الأولمبية على بعد آلاف الكيلومترات من باريس. فجزيرة تاهيتي التابعة لجزر بولينزيا الفرنسية في جنوب غرب المحيط الهادئ هي التي ستحتضن مسابقات ما بات يعرف بالركمجة، وهي كلمة مركبة من كلمتين: ركوب و أمواج. ستقام المسابقات بالقرب من شاطئ تيهوبو في جزيرة تاهيتي، حيث يجد المرء إحدى أقوى وأفضل الأمواج لهذا النوع من الرياضة في العالم.