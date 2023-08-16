شاهد: حريق ضخم بالقرب من منتجع سياحي بجنوب فرنسا

شهدت منطقة البيرينيه الشرقية (بيرينيه أوريانتال) في جنوب فرنسا حريقًا ضخما امتد لمسافة 500 هكتار في بلدة سانت أندريه وبالقرب من منتجع أرجولس سور مير الساحلي على الحدود مع إسبانيا. وأجلي حوالي ثلاثة آلاف من المصطافين مساء الإثنين كإجراء احترازي. وقالت السلطات الثلاثاء إنه تم احتواء الحريق، لكنه لا يزال تحت المراقبة المشددة. كما أفادت السلطات بأن أكثر من 600 من رجال الإطفاء و 11 طائرة إطفاء وثلاث طائرات مروحية شاركت في مكافحة الحريق في المنطقة السياحية الشهيرة، حيث أدى الطقس الحار والجفاف والرياح القوية إلى انتشار النيران بسرعة.

شهدت منطقة البيرينيه الشرقية (بيرينيه أوريانتال) في جنوب فرنسا حريقًا ضخما امتد لمسافة 500 هكتار في بلدة سانت أندريه وبالقرب من منتجع أرجولس سور مير الساحلي على الحدود مع إسبانيا. وأجلي حوالي ثلاثة آلاف من المصطافين مساء الإثنين كإجراء احترازي. وقالت السلطات الثلاثاء إنه تم احتواء الحريق، لكنه لا يزال تحت المراقبة المشددة. كما أفادت السلطات بأن أكثر من 600 من رجال الإطفاء و 11 طائرة إطفاء وثلاث طائرات مروحية شاركت في مكافحة الحريق في المنطقة السياحية الشهيرة، حيث أدى الطقس الحار والجفاف والرياح القوية إلى انتشار النيران بسرعة.