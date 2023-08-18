منظر عام يظهر آثار حريق هائل في لاهاينا بجزيرة ماوي في هاواي، الخميس 17 أغسطس 2023
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شاهد: لقطات جوية تكشف حجم الدمار الناتج عن حرائق الغابات في هاواي

تُظهر لقطات نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، منازل وسيارات التهمتها الحرائق التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص ودمرت مدينة لاهايا التاريخية بجزيرة ماوي.

تُظهر لقطات نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، منازل وسيارات التهمتها الحرائق التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص ودمرت مدينة لاهايا التاريخية بجزيرة ماوي.

وتعتبر حرائق الغابات في لاهايا بهاواي الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

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