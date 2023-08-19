شاهد: تظاهرة في طوكيو رفضاً لتصريف مياه منشأة فوكوشيما النووية في المحيط

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا تطلقوا المياه المُشعة في المحيط"، فيما قالت إحدى المتظاهرات إن خطة الحكومة لا تأخذ السلامة بعين الاعتبار فلو كان الحال كذلك "لما عارضت الخطوة حكومات أجنبية".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا تطلقوا المياه المُشعة في المحيط"، فيما قالت إحدى المتظاهرات إن خطة الحكومة لا تأخذ السلامة بعين الاعتبار فلو كان الحال كذلك "لما عارضت الخطوة حكومات أجنبية".