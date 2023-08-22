شاهد: انقطاع التيار الكهربائي في النيجر يعرض مخزون اللقاحات للخطر

تنفق الأمم المتحدة أكثر من عشرين ضعفاً من الأموال على وقود المولدات لمنع ملايين اللقاحات في النيجر من التلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، نتيجة للعقوبات الاقتصادية وعقوبات السفر الشديدة التي فرضتها دول المنطقة بعد أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم الشهر الماضي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أعلنت أنّ أكثر من مليوني طفل "بحاجة لمساعدة إنسانية" في النيجر.

تنفق الأمم المتحدة أكثر من عشرين ضعفاً من الأموال على وقود المولدات لمنع ملايين اللقاحات في النيجر من التلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، نتيجة للعقوبات الاقتصادية وعقوبات السفر الشديدة التي فرضتها دول المنطقة بعد أن أطاح الجنود المتمردون بالرئيس محمد بازوم الشهر الماضي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أعلنت أنّ أكثر من مليوني طفل "بحاجة لمساعدة إنسانية" في النيجر.