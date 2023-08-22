انشقاق في الأرض في أعقاب العاصفة الاستوائية هيلاري
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شاهد: العاصفة الاستوائية هيلاري تجتاح كاليفورنيا

ضربت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورينا الأمريكية أمس الأحد، حاملة أمطاراً قوية، وحذرت السلطات من أنها قد تشكل خطراً على الناس بسبب الفيضانات الكارثية المتوقعة منها.

ضربت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورينا الأمريكية أمس الأحد، حاملة أمطاراً قوية، وحذرت السلطات من أنها قد تشكل خطراً على الناس بسبب الفيضانات الكارثية المتوقعة منها.

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