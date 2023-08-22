شاهد: كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم في أكبر سجن في القارة الأمريكية

يواري سجنٌ عملاق يُطلق عليه "مركز احتجاز الإرهابيين" في تيكولوكا بالسلفادور خلف قضبانه أكثر من 12 ألف فرد من أفراد العصابات الناشطين في البلاد. السجن الذي يعتبر الأكبر في الأمريكيتين، يتسع لـ 40 ألف سجين وبدأ تشغيله منذ ستة أشهر، بأمر من رئيس البلاد نجيب بوكيلي.

يمثل هذا السجن رمزاً لحرب السلفادور التي يقودها الرئيس الشاب ضد العصابات.