شاهد: كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم في أكبر سجن في القارة الأمريكية

يواري سجنٌ عملاق يُطلق عليه "مركز احتجاز الإرهابيين" في تيكولوكا بالسلفادور خلف قضبانه أكثر من 12 ألف فرد من أفراد العصابات الناشطين في البلاد. السجن الذي يعتبر الأكبر في الأمريكيتين، يتسع لـ 40 ألف سجين وبدأ تشغيله منذ ستة أشهر، بأمر من رئيس البلاد نجيب بوكيلي.
يواري سجنٌ عملاق يُطلق عليه "مركز احتجاز الإرهابيين" في تيكولوكا بالسلفادور خلف قضبانه أكثر من 12 ألف فرد من أفراد العصابات الناشطين في البلاد. السجن الذي يعتبر الأكبر في الأمريكيتين، يتسع لـ 40 ألف سجين وبدأ تشغيله منذ ستة أشهر، بأمر من رئيس البلاد نجيب بوكيلي.