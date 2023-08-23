شاهد: انتخابات زيمبابوي.. انطلاق تصويت الجولة الأولى لاختيار رئيس جديد

يصوت الناخبون في زيمبابوي هذا الأربعاء، للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري للدولة في عام 2017 الذي أطاح بالرئسي الراحل روبرت موغابي، الذي استغرق حكمه 37 عاما أي منذ استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني عام 1980.

ويعد إيمرسون منانجاجوا، اليد اليمنى السابقة للرئيس المخلوع والزعيم الحالي للبلاد، وهو الأوفر حظا في هذه الانتخابات ضد زعيم المعارضة نيلسون شاميسا.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها صباح الأربعاء، في العاصمة هراري و جميع أنحاء البلاد، أمام الناخبين من أجل اختيار الرئيس وأعضاء البرلمان، وسط حملات قمع للمعارضة وحدوث خروق في القوائم الانتخابية.