شاهد: الحرائق تخلف قتلى وسيارات وبيوت وأراض محترقة في اليونان

يكافح المئات من رجال الإطفاء في اليونان، للسيطرة على حرائق الغابات الكبرى المشتعلة دون توقف لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

استمر حريق خطير في جبل بارنيثا بالقرب من أثينا، في أكبر غابة مجاورة للعاصمة، مما يهدد الحديقة الوطنية لليوم الثاني.

وخلفت الحرائق سيارات ومنازل وأراضي محترقة في أرشارنيس. وكانت الجبهة الأكبر في الشمال، حيث شكل الحريق الضخم الذي اندلع يوم السبت بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية جبهة موحدة يزيد طولها عن 15 كيلومتراً.

واندلع حريق ثالث كبير في بيوتيا شمال أثينا، حيث نجا دير هوسيوس لوكاس البيزنطي المدرج على قائمة اليونسكو، والذي يرجع تاريخه إلى ألف عام، من الدمار يوم الأربعاء.